В суд по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна вызвали врачей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну, обвиняемому в мошенничестве при обустройстве стадиона на Крестовском острове, в пятницу вызвали врачей в суд на заседание по продлению ареста.

"Оганесян заявил ходатайство о том, чтобы его осмотрели врачи. В суд были вызваны медики, которые определят состояние его здоровья", - сообщил журналистам адвокат Юрий Новолодский.

По его словам, Оганесян заявил о повышении у него давления. "Состояние здоровья плохое. У него хронический бронхит. При этом он сейчас находится в обычной, одной из худших камер, где нет даже горячей воды", - сказал Новолодский.

Заседание проходит в закрытом режиме. Сам бывший вице-губернатор просил, чтобы суд не препятствовал работе прессы.

Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года. Его этапировали в Санкт-Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, в ходе допроса в качестве обвиняемого Оганесян отказался от дачи показаний.

По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика к строительству стадиона на Крестовском острове, в результате чего в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло.