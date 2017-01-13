Кузнецова обратись в прокуратуру из-за призыва чиновника отнимать детей за долги по ЖКХ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова направила запрос в прокуратуру в связи с предложением муниципальных властей Зеленодольского района Татарстана изымать детей у злостных неплательщиков за коммунальные услуги.

"Поступила информация о том, что причиной изъятия ребёнка может быть неуплата за коммунальные платежи в одном из муниципальных районов Татарстана. Сейчас мы подготовили ряд мер, мы сделали запрос в прокуратуру о том, что такие действия некорректны", - сказала Кузнецова в пятницу журналистам.

Она добавила, что существует достаточный комплекс мер для давления на должников.

"Превышать вот эти меры, тем более манипулируя изъятием детей, недопустимо", - заявила Кузнецова.

Она процитировала документ, подписанный руководителем муниципалитета Зеленодольского района Татарстана: "Организовать работу отдела опеки и попечительства исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители".

Ранее газета "Вечерняя Казань" написала , что глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин поручил своим подчиненным изымать детей из семей, которые задолжали за газ и электричество.

В исполкоме Зеленодольского района изданию сообщили, что у них на учете состоит около 100 семей - неплательщиков за ЖКУ, в которых есть несовершеннолетние дети. За 2016 год из таких семей было изъято 11 детей на срок до трех месяцев, все эти дети временно жили в приюте.

Издание напомнило, что в татарстанском селе Старый Кувак в январе 2016 сгорел дом, в котором жили 27-летняя Ольга Журавлева и пятеро ее детей в возрасте от 6 месяцев до 10 лет. С августа 2013 года за неуплату долгов им без решения суда было отключено газоснабжение, после чего женщина отапливала дом с помощью электроприборов и дровяной печки, что и стало причиной возгорания.