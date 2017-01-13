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В Татарстане опровергли изъятие детей из семей за долги по ЖКХ

Представитель местных властей заявил, что документ, на который ссылались СМИ, "был немного неправильно сформулирован"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Зеленодольском районе Татарстана не изымают детей из семей должников по услугам ЖКХ, заявил агентству "Интерфакс" начальник отдела по связям с общественностью и СМИ района Александр Коршунов в пятницу.

"Наличие долга не является основанием для изъятия ребенка из семьи. Сам документ, который стал активно обсуждаться в публичной плоскости, был немного неправильно сформулирован, что привело к неверной трактовке действий муниципалитета", - сказал он.

В поручении властей от 12 декабря 2016 года, которое приводит газета "Вечерняя Казань", говорится: "Организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители".

Коршунов пояснил, что сообщения от сетевых компаний, которые отключают дома или квартиры от своих услуг, - это дополнительный маркер для того, чтобы органы опеки вышли на место, проверили, есть ли в этом жилье дети, и в каких условиях они проживают.

"И если, не дай бог, создаются условия опасные для жизни ребенка, когда с этой семьей уже сделать ничего нельзя, тогда остается крайняя мера - изъятие", - резюмировал он.По его словам, за прошлый год были изъяты 11 детей из неблагополучных семей.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова направила запрос в прокуратуру в связи с предложением муниципальных властей Зеленодольского района изымать детей у злостных неплательщиков за коммунальные услуги.

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