Прокуратура Татарстана не нашла случаев изъятия детей из семей из-за долгов по ЖКХ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Зеленодольская городская прокуратура Татарстана провела проверку информации об изъятии детей из семей, не оплачивающих счета за жилищно-коммунальные услуги. Надзорное ведомство сообщило, что 12 декабря 2016 года глава района провел совещание, на котором в числе прочих обсуждалась ситуация с задолженностью населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"В связи с этим главой района было поручено организовать работу по проверке всех жилых помещений на территории муниципалитета, имеющих задолженность по оплате за энергоносители. При этом начальнику районного отдела опеки и попечительства было поручено организовать работу по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в таких жилых помещениях", - уточняет прокуратура.

Отмечается, что протокольное поручение главы района не было облечено в форму официального документа и фактически не было реализовано.

"Фактов изъятия детей в связи с наличием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не выявлено", - подчеркивает прокуратура Татарстана, добавляя, что "указанное поручение содержит некорректную формулировку, дающую основания для неоднозначного толкования".

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова направила запрос в прокуратуру в связи с предложением муниципальных властей Зеленодольского района изымать детей у злостных неплательщиков за коммунальные услуги. Она процитировала документ, подписанный руководителем муниципалитета этого района: "Организовать работу отдела опеки и попечительства исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители".

"Поступила информация о том, что причиной изъятия ребенка может быть неуплата за коммунальные платежи в одном из муниципальных районов Татарстана. Сейчас мы подготовили ряд мер, мы сделали запрос в прокуратуру о том, что такие действия, во-первых, некорректны, и манипулировать ситуацией изъятием детей недопустимо", - сказала Кузнецова в пятницу журналистам.

По ее словам, существует достаточный комплекс мер для давления на должников.