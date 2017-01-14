Музей мусора не пострадал при пожаре на свалке под Иркутском

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Завершена ликвидация пожара на единственном в Иркутске полигоне для хранения твердых бытовых отходов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городской администрации в субботу.

"Пожар начался около 22:00 по иркутскому времени (17:00 мск). Огнем уничтожен мусор на площади 1,2 тыс. кв. м и временные деревянные сооружения на территории полигона ТБО. Пострадавших нет, спецтехника повреждений не получила", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что возгорание не повлияло на круглосуточную работу полигона по приему мусора.

"Музей мусора, действующий на территории полигона, не пострадал", - отметил представитель горадминистраци.

Полигон ТБО расположен на 5 км Александровского тракта под Иркутском. Созданный на его территории музей мусора насчитывает около 50 экспонатов, сделанных из выброшенных на свалку стиральных машин, предметов мебели, деталей от автомобилей и т.д.