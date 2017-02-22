Прокуратура заявила о невозможности сейчас перерабатывать мусор в Петербурге

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Петербург на данный момент не имеет фактической возможности наладить функционирование системы раздельного сбора мусора, считает природоохранный прокурор города Павел Хлебкович.

"Если говорить о фактической реализации системы раздельного сбора мусора, на данный момент ввести ее в городе, на мой взгляд, невозможно. К этому не готовы ни горожане, ни силы и средства, которые имеются в городе. Нет ни мощностей, ни соответствующих заводов, ни экологической культуры у населения", - сказал Хлебкович в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что в общей сложности 30 объектов включены в государственный реестр размещения отходов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Федеральным законодательством запрещено размещение отходов на территории городских поселений. То есть, в Петербурге новых легальных свалок создаваться не может. Поэтому остро стоит вопрос о рекультивации предыдущих полигонов и нахождения мощностей в Ленинградской области, которые готовы были бы принять отходы от населения", - отметил Хлебкович.