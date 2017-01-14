На Ставрополье после ДТП с автозаком четыре человека остались в больницах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Четверо из девяти пострадавших в автоаварии с участием автозака в Предгорном районе Ставрополья остаются в больницах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 9 часов утра в лечебных учреждениях остается 4 человека", - отметили спасатели.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщалось, что водитель автомобиля "Приора" при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Вольво", который отбросило на встречку, где он столкнулся со служебной автомашиной "ГАЗ" районного отдела МВД, перевозившей следственно-арестованных в СИЗО Пятигорска.

В результате ДТП в больницу с травмами были госпитализированы трое водителей и шесть пассажиров, в том числе трое этапируемых.

По факту автоаварии проводится служебная проверка.

Региональное ГУ МЧС сообщало, что в результате ДТП столкнулись три транспортных средства: грузовой автомобиль "Вольво", автомобили "АвтоЗак" и "Лада-Приора". Пострадавшие были доставлены в Центральные городские больницы Георгиевска и Пятигорска.