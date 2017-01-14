В Карелии перевернулся автобус с туристами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще двое госпитализированы из-за аварии с рейсовым автобусом в Карелии, сообщает региональное УГИБДД в субботу.

"Около 13:00 по Москве на 236-м км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе у поселка Кортала, водитель заказного экскурсионного автобуса MAN, который двигался по маршруту "Санкт-Петербург - Рускеала", по предварительным данным, не справился с управлением на извилистой дороге, автобус лег на бок", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в аварии погибла женщина, пассажир автобуса, еще двое госпитализированы. Общее число пострадавших уточняется.

В момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

По факту инцидента проводится проверка.