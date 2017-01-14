Семья из трех человек погибла во время катания на снегоходе по Волге

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе двое детей, погибли во время катания на снегоходе в акватории реки Волга у Саратова, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МЧС в субботу.

"Трагедия произошла около 18:00 местного времени. По предварительной информации, семья из четырех человек, среди которых было двое мальчиков 6 и 7 лет, отправилась кататься на снегоходе по льду в сторону одного из волжских островов", - рассказал представитель МЧС.

Лед в районе Саратова на Волге не окрепший, температура воздуха около ноля градусов. Снегоход попал в одну из промоин и провалился под лед. В результате три человека погибли, в том числе двое детей. Тела уже извлечены из воды, сказал представитель МЧС.