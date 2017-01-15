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Провалившийся с детьми под лед на Волге мужчина был нетрезв

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели трех человек, в том числе двух детей, на реке Волга вблизи острова Зеленый в Волжском районе города Саратова.

"По предварительным данным, 14 января 2017 года мужчина 1965 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на дачном участке в компании родственников и знакомых, предложил своему шестилетнему сыну, а также 40-летней знакомой и шестилетнему внуку находившихся там приятелей прокатиться на принадлежащем ему мотобуксировщике Барс МБ-500", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по Саратовской области.

"Предположительно, во время катания 51-летний мужчина не справился с управлением и допустил падение мотобуксировщика под воду, в результате чего сам мужчина и двое малолетних детей погибли на месте, а женщина в тяжелом состоянии с переохлаждением госпитализирована", - отмечается в сообщении.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили "Интерфаксу", что лед в районе Саратова на Волге не окрепший, температура воздуха около ноля градусов и снегоход попал в одну из промоин.

Теги: Волга, Саратов
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