Власти Ингушетии начали проверки для выявления незаконных мигрантов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии разработают план проведения рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов на стройках, биржах труда и рынках, среди которых могут оказаться вербовщики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

"Поставил задачу проверить все рынки, биржи труда, стройки и тех, кто находится на территории республики незаконно, депортировать на родину, предварительно выяснив, с какой целью он прибыл в регион. Среди нелегальных мигрантов могут оказаться и так называемые эмиссары, которые приезжают в республику с целью вербовки молодежи в радикальные группировки",- написал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в "Инстаграм" после заседания антитеррористической комиссии республики.

Как сообщил агентству представитель пресс-службы главы региона, кроме стройплощадок и рынков, предполагается провести проверки в частном секторе на предмет установления граждан и организаций, арендующих жилые и нежилые помещения без надлежащего оформления.

Наиболее действенным методом борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями власти республики считают профилактику.

Как сообщалось, власти республики прорабатывают комплекс мер по сокращению количества рабочих-мигрантов в строительной сфере.

Они считают, что в регионе в достаточном количестве хороших каменщиков, маляров, штукатуров. Нет необходимости привлекать мигрантов для выполнения работ, не требующих высокой квалификации и специальных знаний. Привлекаемые рабочие-мигрантов должны быть узкими специалистами в определенных областях.

Стройфирмы отдают предпочтение иностранцам, потому что это дешевая рабочая сила, в результате местные специалисты остаются без работы. Стройкомпании должны отдавать предпочтение жителям республики, а мигранты могут стать лишь дополнительным ресурсом.