Главные новости
В России"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное мореВ миреТрамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружиеМоскваМосквичей предупредили о резком похолодании
В мире

Глава МВД Германии предложил ужесточить миграционные законы

Министр также высказался за создание в стране федеральных центров высылки мигрантов, получивших отказ в убежище

Глава МВД Германии предложил ужесточить миграционные законы
Полицейский патруль в Берлине
Фото: Reuters

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил пересмотреть миграционное законодательство страны в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине.

В авторской статье, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, министр также высказался за создание в Германии федеральных центров высылки мигрантов, получивших отказ в убежище.

В миреВ Кельне задержаны сотни выходцев из Африки для предотвращения беспорядковВ Кельне задержаны сотни выходцев из Африки для предотвращения беспорядковЧитать подробнее

Задача подобных центров будет состоять в том, чтобы снизить нагрузку на федеральные земли, сообщает Deutsche Welle.

"В соответствии с законодательством создание подобных центров возможно уже сейчас. Разместить их можно было бы преимущественно неподалеку от аэропортов", - считает министр.

По его мнению, федеральные власти должны обладать более широкими полномочиями при задержании и необходимости депортации мигрантов, в случае, если они представляют угрозу безопасности.

Мезьер также высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и федеральной полиции, подчеркнув, что безопасность страны необходимо обеспечивать в первую очередь на надрегиональном уровне.

Глава германского МВД затронул и проблему защиты от кибератак, которая особенно остро встала перед Германией в ожидании всеобщих выборов 2017 года. По его словам, Берлину не следует исключать сценариев, при которых реакцией на подобные инциденты могут стать "активные ответные меры и контрнападения".

Как сообщалось, вечером 19 декабря в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц 12 человек погибли и около 50 пострадали. Власти квалифицировали это как теракт.

В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы выходца из Туниса Аниса Амри и его отпечатки пальцев. 23 декабря Амри был ликвидирован правоохранительными органами близ вокзала в Милане после того, как его остановили для проверки документов.

Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине

6 фотографий
Теги: Германия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
СМИ назвали выходца из Киргизии исполнителем теракта в клубе СтамбулаСМИ назвали выходца из Киргизии исполнителем теракта в клубе Стамбула
По их данным, совершившему атаку в новогоднюю ночь 28 летПодробнее
WhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонахWhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах
В частности, прекратится поддержка мессенджера на ОС Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS, а также на iPhone, работающих на iOS 6Подробнее
Трамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружиеТрамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружие
Избранный президент США упрекнул Китай в нежелании урегулировать ядерную проблему Северной КореиПодробнее
Посольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в СтамбулеПосольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в Стамбуле
Жертвой трагедии стала 28-летняя Нурана Гасанова, в клубе, где произошел теракт, она находилась как частное лицоПодробнее
Обама выступит с прощальной речью к американцам 10 январяОбама выступит с прощальной речью к американцам 10 января
Президент США заявил, что, обратившись к нации, он намерен поблагодарить ее и отметить положительные изменения за последние восемь летПодробнее
По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человекПо подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек
Подробной информации о личностях задержанных турецкие СМИ пока не приводятПодробнее
В генконсульстве РФ заявили о возможной гибели россиянки в теракте в СтамбулеВ генконсульстве РФ заявили о возможной гибели россиянки в теракте в Стамбуле
Сотрудник генконсульства РФ в Стамбуле в беседе с "Интерфаксом" отметил, что информация носит предварительный характерПодробнее
Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против РоссииПредставитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России
По мнению конгрессмена-демократа Адама Шиффа, Дональд Трамп столкнется с сопротивлением, если захочет отменить недавно введенные санкцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное мореВ миреТрамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружиеМоскваМосквичей предупредили о резком похолоданииВ миреWhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах
Вьетнамские врачи достали из живота пациента медицинские ножницы
Москвичей предупредили о резком похолодании
Данные о причастности к атаке в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились
Глава МВД Германии предложил ужесточить миграционные законы
В Стамбуле задержали двух подозреваемых по делу о теракте иностранцев
В Хабаровском крае при запуске фейерверка погиб мужчина
Путин поручил проанализировать практику изъятия детей у родителей в РФ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи