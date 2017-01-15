В Краснодарском крае начали поиски пропавших на реке подростков

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Спасатели в Тимашевском районе Краснодарского края ведут поиски четырех подростков, которые, предположительно, могли оказаться в реке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЮРЦ МЧС.

"Спасателям около 16:10 по Москве поступила информации о том, что в реке Кирпили возле поселка Садовод тонет ребенок 12-13 лет. Когда его спасли, он сообщил, что с ним также находилось еще четверо друзей, которые пропали без вести", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте работают 19 спасателей и семь единиц техники. Местонахождение подростков на данный момент неизвестно.