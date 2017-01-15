В Краснодарском крае спасли одного пропавшего на реке ребенка

По данным источника "Интерфакса", один из четырех пропавших детей погиб, еще двух ищут

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Обнаружено тело одного из четырех детей, пропавших на реке в Краснодарском крае, один ребенок спасен, сообщил "Интерфаксу" источник, осведомленный о ходе поисковой операции.

"Из четырех пропавших детей одного удалось спасти, ему оказывается медицинская помощь. Еще один поднят из воды мертвым. Поиски двух других детей продолжаются", - сказал он.

Ранее в пресс-службе ЮРЦ МЧС сообщали "Интерфаксу", что спасатели в Тимашевском районе края ведут поиски четырех подростков, которые, предположительно, могли оказаться в реке. По факту происшествия следственным управлением СКР по Краснодарскому краю началась проверка. На место выехала оперативно-следственная группа.

Позже спасатели подтвердили гибель одного из подростков. "Тело одного из подростков обнаружено. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы", - сообщили агентству в пресс-службе ЮРЦ МЧС.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю "Интерфаксу" рассказали, что дети оказались в воде, провалившись под лед. "По предварительным данным, это лед", - заявил представитель ведомства.