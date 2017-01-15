Житель Назрани задержан по подозрению в убийстве сына

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии задержали 51-летнего жителя республики, который подозревается в совершении убийства совершеннолетнего сына, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах региона.

"Подозреваемый задержан и доставлен в следственный изолятор. Сейчас с ним работают следователи, он даёт показания", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, 25-летний житель Назрани получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

"Отец пытался отнять у сына пистолет и случайно раздался выстрел. Пуля попала в легкое, молодого человека доставили в республиканскую больницу, но спасти его не удалось", - сказал источник.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что житель Ингушетии выстрелил в сына в ходе ссоры после того, как обнаружил у него незаконно хранящееся оружие и заподозрил его в участии в незаконных вооруженных формированиях.