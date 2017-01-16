Спасатели обнаружили тело четвертого провалившегося под лед ребенка из Краснодарского края

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Тело четвертого подростка, провалившегося под лед на реке в Краснодарском крае, обнаружено в ходе поисковой операции, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ЮРЦ МЧС.

В следственном управлении СКР по краю также сообщили об обнаружении тела четвертого подростка. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в свою очередь, сообщили, что поисковая операция завершена.

В воскресенье пятеро школьников в возрасте 13-14 лет возвращались домой с прогулки возле поселка Садовод Тимашевского района. Решив сократить путь, они пошли по льду на реке, в результате чего все провалились под лед. Одному подростку удалось спастись.

Для поисков МЧС сформирована группировка общей численностью 80 человек и 22 единицы техники, в том числе четыре лодки. На месте организована работа межведомственного штаба.