Водолазов подключили к поискам троих детей на реке в Краснодарском крае

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - МЧС задействовало группу водолазов для поиска пропавших в воскресенье на реке в Краснодарском крае подростков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю.

"В поисково-спасательных работах в Тимашевском районе задействованы 60 человек и 21 единица техники, в том числе водолазы. Информация уточняется", - сказал представитель МЧС.

В пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю уточнили, что спасатели ищут трех пропавших подростков, которые, по предварительным данным, провалились под лед на реке Кирпили во время рыбалки. "Всего детей было пятеро. Одного удалось спасти, тело одного уже найдено. Еще троих продолжают искать", - сказала помощник руководителя регионального следственного управления по взаимодействию со СМИ Наталья Смяцкая.

Как сообщалось, около 16:10 по Москве спасателям поступила информации о том, что в Тимашевском районе в реке Кирпили возле поселка Садовод тонет ребенок 12-13 лет. Когда его спасли, он сообщил, что с ним также находилось еще четверо друзей.

По факту происшествия следственным управлением СКР по Краснодарскому краю проводится проверка.