Замерзающие жители приморского поселка попросили ввести режим ЧС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Петиция с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации в приморском поселке Сибирцево, где из-за аварии на котельной нарушено теплоснабжение 44 жилых домов и ряда социальных объектов, появилась в интернете.

"С начала этого года, температура в квартирах многих домов не превышает +14 градусов. В некоторых квартирах температура опустилась до +12. Батареи в квартирах холодные", - говорится в обращении, размещенном на сайте Change.org.

Отмечается, что с начала отопительного сезона котельная работает практически в аварийном режиме, а муниципалитет не способен контролировать ситуацию. Петиция адресована властям Приморья.

В свою очередь администрация Сибирцево сообщает, что принимает меры для ликвидации аварии и просит жителей с пониманием отнестись к ситуации.

"Приносим вам свои извинения в связи со сложившейся ситуацией по прохождению отопительного периода. Прилагаем все усилия для устранения аварийной ситуации и нормализации теплоснабжения жилых домов", - сообщается в понедельник на официальном сайте Сибирцевского городского поселения.

Как сообщалось, специалисты устраняют аварию на местной котельной, одной из причин которой стала поставка некачественного топлива. Кроме того, по словам вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования.

Температура воздуха в Сибирцево сейчас 6-8 градусов мороза.

Прокуратура Приморья проводит проверку по факту отключения от теплоснабжения жилых домов, школы и детских садов в поселке Сибирцево.