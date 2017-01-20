Число непригодных для проживания домов в Приморье возросло до 500

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Общее количество не подлежащих восстановлению домов, подтопленных наводнением в Приморье в 2016 году, увеличилось почти до 500 после того, как еще 66 строений признали непригодными для проживания.

Как сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморья, не все дома, пострадавшие от воды в конце августа и начале сентября прошлого года, прошли испытания минусовыми температурами. Межведомственные комиссии признали еще несколько десятков домов непригодными для проживания.

"Это 19 домов в поселке Светлая, 25 в селе Мельничное и 16 в Вострецово, три дома в Лесозаводске, два в Лазо и один в Дальнегорске. По 32 объектам уже составлены соответствующие акты. Таким образом, общее количество домов, признанных непригодными после тайфуна "Лайонрок" в Приморье, увеличилось до 498", - приводятся в сообщении слова директора краевого департамента социальной защиты населения Лилии Лаврентьевой.

Специалисты отмечают, что к концу зимы таких домов может стать еще больше.

В конце августа и начале сентября тайфун "Лайонрок" принес в регион трехмесячную норму осадков. Вслед за "Лайонроком" сильные дожди обрушил на регион тайфун "Немтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах края, отрезанными были 48 населенных пунктов в 12 районах края. Основные восстановительные работы в муниципалитетах края, а также выплата компенсаций пострадавшим от тайфуна жителям Приморья завершены.