На Камчатке проведут предупредительный спуск лавин

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Предупредительный спуск лавин в районе сопки Бархатная и вулкана Вилючинский пройдет во вторник - среду на Камчатке, - сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на противолавинный центр региона.

"Профилактические мероприятия будут проведены в связи со сложившейся снеголавинной обстановкой для того, чтобы не допустить возникновения ЧС, связанных со сходом снежных лавин, а также в целях защиты автодороги поселок Термальный - перевал Вилючинский и высоковольтной линии, расположенной возле лавиноопасных участков от снежных лавин", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, обстрелы лавиноопасных участков будут выполнены силами подразделений Минобороны Восточного военного округа. Спасатели рекомендуют туристическим группам не допускать доставку людей в районы, где будет проведен принудительный спуск лавин.

Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта также необходимо воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанные районы.