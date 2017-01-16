В Крыму отслужат молебен о развитии курортов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Молебен о сохранении и развитии крымских курортов и удачном курортном сезоне 2017 года отслужат в Ялте 19 января, когда православные отмечают праздник Крещения Господня, сообщила пресс-служба администрации города.

"В четверг, с 13:30 до 14:00, в Ялте от собора Александра Невского к часовне Новомучеников и исповедников российских пройдет крестный ход. Здесь по благословлению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов. После запланировано традиционное купание в море", - говорится в пресс-релизе.

Молебен о благополучном туристическом сезоне проводится на полуострове не в первый раз. По данным Министерства курортов и туризма Крыма, турпоток в регион за 2016 год вырос на 21% до 5,57 млн человек.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) считает, что в 2017-м роста турпотока в Крым может и не быть, так как многие крымские отельеры подняли цены на сезон до "критического уровня" и рискуют не выдержать конкуренции летом.