В Ставрополье пройдут молебны о прекращении дождей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Во всех храмах Пятигорский епархии в четверг пройдут молебны о прекращении дождей, из-за которых на Ставрополье введен режим ЧС, сообщила епархия.

"По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, во всех храмах Пятигорской епархии 25 мая, в праздник Вознесения Господня, будут совершены молебны о прекращении дождя", - говорится в сообщении. Кроме того, люди, "пострадавшие от ливней, могут обратиться в ближайший храм, где им будет оказана посильная помощь".

Сильные дожди не прекращаются на Ставрополье несколько дней. На территории всего региона введен режим ЧС. МЧС России приняло решение усилить группировку спасателей в Ставропольском крае для нормализации ситуации с паводком. В настоящее время в результате подъема уровня воды в реках в нескольких населенных пунктах подтоплены жилые дома и придомовые территорий. Особенно остро ситуация с подтопленными стоит в регионе КавМинВод.

По данным Главного управления МЧС по региону, 25 мая и 26 мая на реках Ставропольского края местами сохранится угроза подъема уровней воды до опасных отметок.