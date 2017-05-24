Главные новости
В РоссииМВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о МедведевеВ РоссииУчастник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонииВ РоссииВ Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
В России

В Ставрополье пройдут молебны о прекращении дождей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Во всех храмах Пятигорский епархии в четверг пройдут молебны о прекращении дождей, из-за которых на Ставрополье введен режим ЧС, сообщила епархия.

"По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, во всех храмах Пятигорской епархии 25 мая, в праздник Вознесения Господня, будут совершены молебны о прекращении дождя", - говорится в сообщении. Кроме того, люди, "пострадавшие от ливней, могут обратиться в ближайший храм, где им будет оказана посильная помощь".

Сильные дожди не прекращаются на Ставрополье несколько дней. На территории всего региона введен режим ЧС. МЧС России приняло решение усилить группировку спасателей в Ставропольском крае для нормализации ситуации с паводком. В настоящее время в результате подъема уровня воды в реках в нескольких населенных пунктах подтоплены жилые дома и придомовые территорий. Особенно остро ситуация с подтопленными стоит в регионе КавМинВод.

По данным Главного управления МЧС по региону, 25 мая и 26 мая на реках Ставропольского края местами сохранится угроза подъема уровней воды до опасных отметок.

Теги: Ставрополье, РПЦ, МЧС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
МВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о МедведевеМВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о Медведеве
Сам Медведев называл расследование "лживым продуктом политических проходимцев"Подробнее
Путин предложил повысить зарплаты не попавшим под майские указы бюджетникамПутин предложил повысить зарплаты не попавшим под майские указы бюджетникам
Он попросил членов правительства не затягивать решение этого вопросаПодробнее
Участник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонииУчастник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонии
Приговор Александру Шпакову стал вторым обвинительным приговором по делу о насилии над полицейским на акции 26 марта в столицеПодробнее
"Ведомости" в рамках мирового соглашения опубликуют опровержение статьи о Фридмане"Ведомости" в рамках мирового соглашения опубликуют опровержение статьи о Фридмане
В газете признали, что опубликовали статью, не обратившись за комментариями напрямую к бизнесменуПодробнее
В Минкомсвязи не нашли предпосылок для блокировки TelegramВ Минкомсвязи не нашли предпосылок для блокировки Telegram
Ранее "Ведомости" писали, что Роскомнадзор попросил Telegram предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информацииПодробнее
В России отменили открепительные удостоверения на выборахВ России отменили открепительные удостоверения на выборах
Избиратель будет вправе проголосовать по месту нахождения, подав заявление о включении в список избирателейПодробнее
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеровВ Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
Он, в частности, предполагает обязательную идентификацию пользователейПодробнее
Усманов в новом видеообращении отказался от дебатов с НавальнымУсманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным
"Тьфу на тебя еще раз", - завершил свое выступление УсмановПодробнее
Минкомсвязи предложило оказывать госуслуги экстерриториальноМинкомсвязи предложило оказывать госуслуги экстерриториально
Согласно законопроекту, подавать документы и получать результаты можно будет вне зависимости от места жительстваПодробнее
Кадыров предложил отказаться от выпускных в чеченских школахКадыров предложил отказаться от выпускных в чеченских школах
Организацией торжеств должны заниматься родители выпускников, считает глава регионаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о МедведевеВ РоссииУчастник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонииВ РоссииВ Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеровВ РоссииУсманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным
Брат и отец предполагаемого смертника из Манчестера задержаны в Ливии
В Ставрополье пройдут молебны о прекращении дождей
Американские самолеты провели разведку позиций России в трех морях
Ариана Гранде приостановила мировое турне из-за теракта в Манчестере
На Эвересте нашли тела четырех альпинистов
Высказавшийся против членства Эстонии в НАТО министр подал в отставку
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
"Гражданские самолеты Сухого" попытаются продать в Намибию три SSJ-100
"Аякс - "Манчестер Юнайтед". Онлайн
Deutsche Bank приблизился к урегулированию претензий США за отмывание денег из России
Что произошло за день: среда, 24 мая
Чистая прибыль банков США в I квартале подскочила на 12,7%
Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 год
Фотохроника 24 мая
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи