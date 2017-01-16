СКР заинтересовался эвакуацией автомобиля с детьми в Иркутской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата по факту эвакуации автомобиля с двумя детьми с парковки у торгового центра в Ангарске, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Инцидент произошел днем 13 января на неохраняемой автостоянке ТЦ "ДСК-Центр" на въезде в Ангарск. Водитель Toyota Wish припарковался в зоне действия дорожных знаков "Стоянка для инвалидов" и "Работает эвакуатор" и оставил машину.

По данным следствия, инспектор ДПС составил протокол о задержании автомобиля за нарушение правил парковки, после чего машину на эвакуаторе доставили на спецстоянку. Однако уже спустя 20 минут в полицию поступило заявление от владельца машины, который сообщил, что в салоне находятся его дети трех и семи лет.

Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает, что девочки не пострадали и возвращены родителям, которые уже привлечены к административной ответственности за оставление детей в салоне. По данным полиции, они сидели в детских удерживающих устройствах на третьем ряду в автомобиле, задние стекла которого были тонированы.

Владелец автомобиля, житель города Усолье-Сибирское, вместе с супругой и детьми приехал в Ангарск за покупками.