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Конституционный суд РФ провозгласит постановление по делу ЮКОСа 19 января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ провозгласит постановление по запросу министерства юстиции об исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по "делу ЮКОСа" на заседании 19 января.

"19 января 2017 года, в четверг, в 10 часов Конституционный суд РФ в открытом заседании провозгласит решение по вопросу о возможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России", - сообщила пресс-служба суда в понедельник.

15 декабря 2015 года Конституционный суд провел слушания о том, вправе ли РФ не выплачивать из госбюджета по решению Страсбургского суда за нарушения Европейской конвенции прав человека в деле ЮКОСа 1,9 млрд евро компенсации его экс-акционерам.

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31 июля 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал Россию выплатить им 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. Позже ЕСПЧ заявил, что ходатайства российских властей о пересмотре принятых в июле постановлений отклонены.

Кроме того, в июле 2014 года другой суд - третейский суд в Гааге - удовлетворил другой иск акционеров нефтяной компании и обязал Россию выплатить $50 млрд. Также по этому иску Россия обязана выплатить $60 млн судебных издержек. По словам главы GML Тима Осборна, суд посчитал, что "атака на ЮКОС была политически мотивированной, ее задачей было достижение банкротства компании". Истцом по данному делу выступала Group Menatep Limited (GML), представляющая интересы Леонида Невзлина, Владимира Дубова и других бывших акционеров ЮКОСа.

Теги: ЮКОС, КС РФ
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