КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах бывшим акционерам "ЮКОСа" более 1,8 млрд евро компенсации не может быть исполнено, так как идет вразрез с Конституцией РФ.

"В силу положений Конституции РФ и основанных на них правовых позиций Конституционного суда, постановление Европейского суда по правам человека не может быть исполнено в части возлагаемых на нее мер индивидуального и общего характера и в части присужденной компенсации, если толкование Конвенции (по правам человека - ИФ), на котором основано такое постановление, нарушает соответствующие положения Конституции РФ, относящиеся к правам и свободам человека и гражданина, а также к основам конституционного строя (РФ - ИФ)", - сказал Зорькин в четверг, оглашая решение КС РФ по "делу ЮКОСа".

Конституционный суд констатировал, что нефтяная компания прекратила существование как злостный неплательщик налогов и нарушитель российских законов. Отмечается при этом, что "деятельность компании с учетом занимаемого ею места в экономике страны, даже если оставить вне правового анализа справедливости способов формирования активов компании в стратегически важной и одной из наиболее доходных отраслей экономики, благодаря которым она вошла в число крупнейших хозяйствующих субъектов и, соответственно, крупнейших потенциальных налогоплательщиков в России, имела праворазрушающий эффект, препятствуя стабилизации конституционно-правового режима и публичного правопорядка".

Конституционный суд РФ вынес постановление об исполнении решения ЕСПЧ о выплате компенсации экс-акционерам НК "ЮКОС" по запросу министерства юстиции.

31 июля 2014 года в рамках дела "ОАО Нефтяная компания ЮКОС против России" ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в возмещение материального ущерба в 1,8 млрд евро акционерам компании-заявителя по состоянию на момент ее ликвидации и, в зависимости от ситуации, их преемникам и наследникам.

ЕСПЧ на основании своего постановления от 20 сентября 2011 года пришел к выводу, что компания-заявитель понесла материальный ущерб вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 млрд евро), 7% исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 млрд евро), непропорционального характера исполнительных производств. По мнению ЕСПЧ, данный ущерб должен быть компенсирован согласно статье 41 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Минюст РФ, на который возложена обязанность по исполнению постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 года, пришел к выводу о невозможности его реализации. Авторы запроса в КС РФ полагают, что постановление ЕСПЧ основано на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ.

ЕСПЧ в 2014 году обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа эту сумму за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Минюст РФ заявлял, что не считает решение суда справедливым и беспристрастным и поэтому обратился в Конституционный суд с просьбой проверить его на соответствие Основному закону.