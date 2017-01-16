Петербургский экологический центр "Беллона" признали иноагентом

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ в понедельник внесло петербургскую экологическую организацию "Беллона" в список иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу внеплановой выездной проверки", - уточняется в сообщении.

В марте 2015 года Минюст включил в реестр иноагентов некоммерческую общественную экологическую организацию "Беллона-Мурманск". Спустя полгода организация прекратила свое существование.

Некоммерческая общественная организация "Беллона" была образована в 1986 году, ее центральный офис находится в Осло. В России действовали два отделения экологической организации - в Мурманске и Санкт-Петербурге.