Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью, которое во вторник публикует "Российская газета".

"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сказал Топилин.

Министр добавил, что роль в процессе роста зарплат сыграет и реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.

"Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены. Для этого предусмотрены все необходимые ресурсы. Соответствующая работа проводится с региональными органами исполнительной власти", - отметил Топилин.

При этом, по словам министра, рост безработицы в России не ожидается. "Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации", - подчеркнул Топилин.

Говоря о пенсиях, министр отметил, что в этом году планируется "поставить точку" в вопросе того, будет ли ее накопительная часть добровольной или обязательной. "В министерстве финансов считают, что это должен быть обязательный элемент. А мы считаем, что добровольный, поскольку доходы у людей не очень высокие, и они не растут так быстро, чтобы можно было легко изъять их часть и направить в силу закона, а не выбора гражданина в накопительную компоненту", - заявил Топилин.

"Коллеги предлагают всех россиян автоматически подписать на уплату этих взносов, но с правом отказаться, через специальное заявление. Мы убеждены, что заявление человек должен писать для того, чтобы войти в систему, а не выйти из нее. В этом основная суть разногласий. Надеемся, что в 2017 году в споре будет поставлена точка", - подчеркнул Топилин.