Главные новости
В РоссииГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатВ миреЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
В России

Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат

Положительная тенденция наметилась еще в прошлом августе, сообщил Максим Топилин

Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат
Фото: ТАСС, Георгий Поляков

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью, которое во вторник публикует "Российская газета".

"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сказал Топилин.

ЭкономикаРоссийским чиновникам поднимут зарплату на 38%Российским чиновникам поднимут зарплату на 38%Читать подробнее

Министр добавил, что роль в процессе роста зарплат сыграет и реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.

"Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены. Для этого предусмотрены все необходимые ресурсы. Соответствующая работа проводится с региональными органами исполнительной власти", - отметил Топилин.

При этом, по словам министра, рост безработицы в России не ожидается. "Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации", - подчеркнул Топилин.

Говоря о пенсиях, министр отметил, что в этом году планируется "поставить точку" в вопросе того, будет ли ее накопительная часть добровольной или обязательной. "В министерстве финансов считают, что это должен быть обязательный элемент. А мы считаем, что добровольный, поскольку доходы у людей не очень высокие, и они не растут так быстро, чтобы можно было легко изъять их часть и направить в силу закона, а не выбора гражданина в накопительную компоненту", - заявил Топилин.

"Коллеги предлагают всех россиян автоматически подписать на уплату этих взносов, но с правом отказаться, через специальное заявление. Мы убеждены, что заявление человек должен писать для того, чтобы войти в систему, а не выйти из нее. В этом основная суть разногласий. Надеемся, что в 2017 году в споре будет поставлена точка", - подчеркнул Топилин.

Теги: Минтруд, Максим Топилин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Павленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
Заявление на него и его гражданскую супругу написала актриса Театра.doc Анастасия СлонинаПодробнее
Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХМедведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ
Кроме того, подписано постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг и введен штраф за неправильно начисленные коммунальные услугиПодробнее
Песков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в АстанеПесков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в Астане
Ранее глава МИД Турции заявлял, что Москва и Анкара решили пригласить представителей команды Трампа на межсирийские переговорыПодробнее
Слуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциямСлуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциям
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия должна значительно сократить свои ядерные арсеналы в обмен на отмену введенных против нее ограничительных мерПодробнее
Большинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних враговБольшинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних врагов
Вместе с тем доля россиян, заявляющих о наличии у страны врагов, существенно снизилась с 2014 годаПодробнее
"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года
Таковы результаты анализа публикаций в базах данных Factiva и СКАНПодробнее
Замглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублейЗамглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублей
По данным следствия, он попросил у родственников фигуранта уголовного дела деньги за непередачу следователям части доказательствПодробнее
Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенкаСпасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенка
Дети провалились под лед, возвращаясь домой с прогулкиПодробнее
Житель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил егоЖитель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил его
Как сообщил источник, мужчина нашел у сына огнестрельное оружие и потребовал объясненийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатВ миреЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе СтамбулаВ миреГоссекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес Меркель
Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат
При пожаре в Приамурье погибли трое взрослых и ребенок
После инаугурации Трампа Россия поднимет вопрос об обмене Бута и Ярошенко
Ле Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборах
Финляндия проверит военную деятельность РФ в Нижегородской и Ивановской областях
Всемирный экономический форум в Давосе откроет Си Цзиньпин
Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи