Пьяный священник устроил ДТП в Ростове-на-Дону

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием семи автомобилей в центре Ростова-на-Дону в ночь на вторник, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в правоохранительных органах.

"За рулем иномарки, устроившей массовое ДТП в Ростове-на-Дону, находился священник, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщает, что автомобиль "Мицубиси" столкнулся с двигавшимся в попутном направлении "ВАЗом", после чего оба автомобиля врезались в припаркованные у проезжей части машины.

В ДТП пострадали женщина и 8-летний мальчик, находившиеся на сидениях "Мицубиси". Они доставлены в больницу. Повреждения получили семь автомобилей "Установлено, что водитель "Мицубиси" управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.