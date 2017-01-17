Устроившего ДТП в Ростове-на-Дону священника запретили в служении

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий подписал указ о запрещении в священнослужении в отношении священника, который стал виновником ДТП в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель информационного отдела Ростовской епархии протоиерей Даниил Азизов.

"К сожалению, священник совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза, по-моему, уже подтвердила состояние священника. Ни у кого нет права садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, и никому не может быть это извинительным. Реакция нашего владыки была незамедлительной - он подписал указ о запрещении в священнослужении до завершения разбирательства", - сказал Азизов.

Как сообщалось, в ночь на вторник два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием семи автомобилей в центре Ростова-на-Дону. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что за рулем автомобиля "Мицубиси", спровоцировавшего ДТП, находился священник. В ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили информацию о том, что водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.