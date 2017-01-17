Лавров не увидел в словах Трампа предложения разоружаться в обмен на снятие санкции

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не усматривает в недавнем заявлении избранного президента США Дональда Трампа предложения РФ разоружиться в обмен на отмену американских ограничительных мер.

"Я здесь не увидел предложение разоружаться в обмен на снятие санкций", - сказал он на пресс-конференции в Москве, комментируя соответствующее заявление Трампа.

При этом Лавров отметил, что "тема ядерного оружия, стратегической стабильности, ядерного паритета и вообще стратегического паритета является одной из ключевых в отношениях России и США".