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Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"

Суд обязал Россию выплатить 75 тыс. евро гражданам США, которые из-за запрета не смогли завершить уже начатое усыновление российских детей

Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"
Фото: Reuters

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерным запрет на усыновление американцами российских детей, заявили в Минюсте РФ.

"Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате (ЕСПЧ)", - заявил замглавы Минюста РФ Георгий Матюшкин во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным. Тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

После публикации постановления сенатор Елена Мизулина заявила, что решение ЕСПЧ является вмешательством во внутренние дела России.

"Решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" - грубейшее вмешательство во внутренние дела России. Россия не присоединялась к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 1993 года, не ратифицировала ее. Во многом связано это было с тем, что традиционно отношение российского общества к усыновлению за рубеж было негативным", - цитирует во вторник Мизулину ее пресс-служба.

Она напомнила, что конвенция регулирует многосторонние отношения, связанные с международным усыновлением.

Теги: Минюст, ЕСПЧ
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