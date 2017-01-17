МИД РФ заявил об отсутствии оснований для корректировки "закона Димы Яковлева"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве не видят оснований для изменения "закона Димы Яковлева" в связи с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о его неправомерности, заявил во вторник уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права МИД РФ Константин Долгов.

"По-прежнему не наблюдаем абсолютно никаких оснований для его корректировки или отмены", - сказал Долгов "Интерфаксу", комментируя соответствующее решение ЕСПЧ.

Он также выразил надежду, что Европейский суд пересмотрит свое постановление о признании неправомерным запрета на усыновление российских детей гражданами США. По словам Долгова, в Москве "вызывает недоумение то, что суд создал в отношении американских граждан преференции, позволяющие им обращаться в ЕСПЧ без надлежащего и обязательного для остальных участников Европейской конвенции о правах человека исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты".

Ранее сегодня Европейский суд по правам человека опубликовал постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным. Тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

По данным ЕСПЧ, "закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года, в то время как граждане США занимались процедурами, связанными с усыновлением детей в России. Из-за закона процесс усыновления был прерван, а попытки граждан США добиться результатов в российских судах успеха не имели.