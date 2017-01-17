Недельный эпидпорог по гриппу превышен в 52 регионах России

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Эпидемия гриппа и ОРВИ в России продолжается, в 52 регионах страны превышен недельный эпидемический порог по этим заболеваниям, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 52 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В службе отметили, что на второй неделе текущего года в России были закрыты 901 школа, 15 детских садов и 39 школ-интернатов. Кроме того, закрыты 106 классов в 51 школе.

В сообщении говорится, что среди детей до двух лет превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 22 субъектах РФ. Среди детей от 3 до 6 лет в 38 субъектах, от 7 до 14 лет в 26 субъектах, среди россиян старше 15 лет в 56 субъектах.