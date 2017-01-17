Артемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебаты

Так он отреагировал на сообщение оппозиционера, в котором тот упрекал дизайнера в коррупционном получении госзаказов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Дизайнер Артемий Лебедев вызвал на теледебаты оппозиционера Алексея Навального, ранее опубликовавшего "Ответ Артемию Лебедеву, крупному господрядчику", в котором обвинил дизайнера в получении госконтрактов на безконкурсной основе.

"А что если мне устроить с Алексеем Навальным дебаты на До///де? Как вам идея? Алексей, не сольетесь?", - написал Лебедев в своем фейсбуке.

Навальный принял предложение своего оппонента.

"Любимый жанр интернета: Лебедев ответил на мой ответ ему, данный на его ответ на наши запросы(...) Однако, приглашение на дебаты я очень ценю. И, конечно, не упущу возможность поговорить с умным человеком о госзаказе, коррупции, выборах и всём остальном, что затронули наши посты", - написал Навальный на своем сайте.

Ранее Лебедев выступил с критикой Навального, объявившего о намерении участвовать в будущих президентских выборах в России. После этого оппозиционер опубликовал ответ, в котором обвиняет дизайнерское бюро Лебедева в коррупционном получении госзаказов.

"Мы взяли и по открытым данным составили список госконтрактов, полученных студией Лебедева. А когда составили, были просто шокированы, ведь по большинству контрактов нет никаких сведений, а это полностью противоречит и закону, и здравому смыслу, и, видимо, заявлениям самого Лебедева и его контрагентов", - говорится в ответе Навального.

После этого он и получил вызов на дебаты от дизайнера.

"Дождь", уверен, все организует", - написал оппозиционер.