ОНФ предложил провести расследование по заявлениям Навального

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Расследование по заявлениям Алексея Навального, если он обратится в Общероссийский народный фронт (ОНФ), готов провести ОНФ, заявил сопредседатель Центрального штаба движения Александр Бречалов.

"По тем фактам, которые можно обобщить словом "якобы", Алексей Навальный, я уже не раз об этом говорил, может обратиться в Общероссийский народный фронт, и мы проведем расследования", - сказал Бречалов в эфире телеканала "Дождь".

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ отметил, что ко многим расследованиям оппозиционера, в особенности тем, которые проводились несколько лет назад, он относится положительно. При этом в последних расследованиях Навального "нет конструктива", добавил он. В то же время, по его мнению, польза от совместной работы Навального и ОНФ по борьбе с коррупцией могла быть только в том случае, если бы ее целью была "не шумиха и капитализация своего имени, а действительное желание эффективного расходования в России бюджетных средств".