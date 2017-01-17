К 100-летию Октябрьской революции по России провезут ковчег с мощами святых

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мощи святых новомучеников, погибших за веру после революции в России, провезут в специальном ковчеге по России к столетию Октябрьской революции.

"Ковчег проедет по всем епархиям Русской православной церкви", - рассказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, которого цитирует во вторник местная митрополия.

В настоящее время известны имена нескольких десятков тысяч погибших за веру в послереволюционные годы, из них более тысячи причислены к лику новомучеников. В их числе - Николай II, его супруга Александра Федоровна и пятеро детей.

По словам архиерея, сейчас ведется работа по изготовлению ковчега, в котором будут находиться мощи всех новомучеников, останки которых были обретены.