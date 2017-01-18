Матвиенко в связи со 100-летием революции напомнила парламентариям об ответственности перед народом

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В столетнюю годовщину Февральской и Октябрьской революций необходимо снова подумать об ответственности власти перед народом и создании прочных государственных основ, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня мы открываем весеннюю сессию 2017-го года - года столетия Февральской и Октябрьской революций, коренным образом изменивших судьбу России", - сказала Матвиенко, на пленарном заседании СФ в среду.

"Эта дата, прежде всего, дает возможность еще раз осмыслить этапы векового пути. А нам, законодателям - еще и поразмышлять об ответственности верховной власти перед народом, о создании прочных, неподверженных спонтанным колебаниям государственных основ, о верных ориентирах, продуманных целях развития страны и общества", - отметила она.

По ее словам, "историю нельзя зачеркнуть, нельзя переписать, как делают иногда скороспелые политики, но можно и нужно извлечь из неё уроки".