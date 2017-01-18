Новейший легкий истребитель МиГ-35 передадут на госиспытания в феврале

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" в конце января проведут официальную презентацию новейшего легкого истребителя МиГ-35, в феврале машина будет передана на госиспытаня, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли и Минобороны РФ.

"В настоящее время самолет уже готов к передаче на испытания. Правда, пока есть определенные трудности с бортовым оборудованием. В частности, с радиолокатором "Жук". Но эти проблемы не критичны, и мы планируем решить их в ближайшее время", - приводит издание слова одного из своих источников.

В издании напомнили, что ранее начало испытаний новой боевой машины планировались на январь 2017 года, однако, по данным источников, эти сроки пришлось сдвинуть из-за неготовности части бортовых систем.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе посещения завода "Факел" анонсировал начало летных испытаний МиГ-35 в январе. "Мы планируем в январе 2017 года поставить на крыло легкий целевой истребитель МиГ-35. Давно "мигари" у нас не выпускали самолеты", - сказал Рогозин.