Главные новости
В миреТереза Мэй выбрала "жесткий сценарий" для Brexit. ОбобщениеЭкономика"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"В РоссииАртемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебаты
В России

Взрыв на заводе в алтайском Бийске произошел в недействующем цехе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Взрыв, произошедший во вторник на Бийском олеумном заводе в Алтайском крае, произошел от детонации в недействующем цехе предприятия, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального управления Роспотребнадзора.

"По предварительным данным, при проведении ремонтных работ в одном из недействующих цехов завода произошла детонация и взрыв, пострадали четыре человека, которые были госпитализированы", - сказали в ведомстве.

В администрации Бийска агентству сообщили, что среди четырех госпитализированных сотрудников завода один находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.

Как сообщалось, во вторник при реконструкции одного из цехов Бийского олеумного завода произошел взрыв, после которого были госпитализированы четыре человека.

Теги: Россия, Бийск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Артемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебатыАртемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебаты
Так он отреагировал на сообщение оппозиционера, в котором тот упрекал дизайнера в коррупционном получении госзаказовПодробнее
МИД РФ заявил об отсутствии оснований для корректировки "закона Димы Яковлева"МИД РФ заявил об отсутствии оснований для корректировки "закона Димы Яковлева"
И выразил надежду на пересмотр постановления ЕСПЧ о признании закона неправомернымПодробнее
Акционист Павленский стал фигурантом дела о побояхАкционист Павленский стал фигурантом дела о побоях
Ранее адвокат художника Ольга Динзе заявила, что полиция не стала возбуждать на него уголовное дело о побояхПодробнее
Минздрав опроверг инициативу о таране не пропускающих "скорую" автомобилейМинздрав опроверг инициативу о таране не пропускающих "скорую" автомобилей
Поводом для разговоров о таких полномочиях стала гибель 21-летнего молодого человека на Камчатке, после того как автомобиль не пропустил "скорую помощь"Подробнее
Против Павленского не стали возбуждать дело об избиении актераПротив Павленского не стали возбуждать дело об избиении актера
Проверка по заявлению актрисы того же "Театра.doc" о насильственных действиях сексуального характера продолжаетсяПодробнее
Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"
Суд обязал Россию выплатить 75 тыс. евро гражданам США, которые из-за запрета не смогли завершить уже начатое усыновление российских детейПодробнее
Свердловский омбудсмен вступилась за осужденную за репост видео воспитательницуСвердловский омбудсмен вступилась за осужденную за репост видео воспитательницу
Она заявила, что напишет письмо уполномоченному по правам человека в РФ, а также выразила готовность обратиться к президенту с просьбой о помилованииПодробнее
Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колониюДадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию
Оппозиционер хочет вниманием к своей ситуации защитить от пыток других заключенныхПодробнее
Лавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФЛавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФ
Он напомнил о попытке завербовать сотрудника генконсульства, который собирался купить лекарства для экс-премьера Евгения ПримаковаПодробнее
Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат
Положительная тенденция наметилась еще в прошлом августе, сообщил Максим ТопилинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью

Владимир Путин о "компромате" на Дональда Трампа

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТереза Мэй выбрала "жесткий сценарий" для Brexit. ОбобщениеЭкономика"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"В РоссииАртемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебатыВ миреПутин усомнился во встречах Трампа с девушками легкого поведения
Президент Гамбии объявил чрезвычайное положение в стране
РФ выразила готовность содействовать гуманитарным организациям в Сирии
Американка подала в суд на Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах
Маккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем Востоке
Ассанж и Сноуден приветствовали смягчение наказания информатору WikiLeaks
Пентагон подтвердил передачу Оману десяти узников Гуантанамо
Новейший легкий истребитель МиГ-35 передадут на госиспытания в феврале
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи