Взрыв на заводе в алтайском Бийске произошел в недействующем цехе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Взрыв, произошедший во вторник на Бийском олеумном заводе в Алтайском крае, произошел от детонации в недействующем цехе предприятия, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального управления Роспотребнадзора.

"По предварительным данным, при проведении ремонтных работ в одном из недействующих цехов завода произошла детонация и взрыв, пострадали четыре человека, которые были госпитализированы", - сказали в ведомстве.

В администрации Бийска агентству сообщили, что среди четырех госпитализированных сотрудников завода один находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.

Как сообщалось, во вторник при реконструкции одного из цехов Бийского олеумного завода произошел взрыв, после которого были госпитализированы четыре человека.