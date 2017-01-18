В екатеринбургском аэропорту из-за тумана задерживается прилет 17 рейсов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург) в среду задерживает на прилет почти два десятка рейсов из-за тумана, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь аэропорта Дмитрий Тюхтин.

"Из-за тумана на прилет задержаны 17 рейсов, сейчас туман есть. Девять из них приземлились на соседних аэропортах - Челябинск, Тюмень, Пермь", - сказал он.

По словам собеседника агентства, аэропорт работает в обычном режиме, идет обслуживание пассажиров, обработка багажа.

"Самолеты, которые находились в "Кольцово", вылетают по расписанию", - уточнил Д.Тюхтин, добавив, что туман образуется волнами, самолеты вылетают, когда видимость улучшается.