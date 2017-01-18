Рейс из Благовещенска в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа" направлением Благовещенск-Москва вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о технических неполадках.

"Борт вылетел в 10:00 по амурскому времени (4:00 мск), вернулся спустя примерно минут сорок. Насколько мне известно, сработал один из датчиков. При посадке никаких проблем не возникло", - сообщил агентству "Интерфакс" помощник директора аэропорта Благовещенск Евгений Червяков.

Как сообщалось, в минувшие выходные в аэропорт Благовещенска экстренно вернулся самолет, летевший в Таиланд. Пассажиры смогли вылететь к месту назначения только на следующий день.