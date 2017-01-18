Тело пожилой женщины пропало из морга в Красноярске

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства пропажи тела 88-летней женщины из морга в Красноярске, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю в среду. По предварительной версии следствия, 6 декабря прошлого года в отдел экспертизы трупов местного Бюро судмедэкспертизы поступило тело 88-летней женщины для проведения судебно-медицинской экспертизы, прошедшей на следующий день. Затем санитар поместил тело в холодильную камеру, расположенную на цокольном этаже морга.

"12 декабря прошлого года в регистратуру морга обратилась родственница умершей, которой сотрудники морга не смогли выдать тело, так как обнаружили его отсутствие", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении.

В настоящее время ведется допрос сотрудников морга с использованием полиграфа.