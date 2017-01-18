Скончался один из пострадавших при взрыве на Бийском заводе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате происшедшего во вторник взрыва на олеумном заводе в Бийске (Алтайский край) скончался в больнице, сообщает в среду пресс-служба предприятия.

"17 января в 15:02 при демонтаже фундаментов с помощью пневмоинструмента произошел "хлопок" с выбросом фрагментов фундамента. При этом получили травмы четыре работника предприятия. Один из них скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Здание, принадлежащее цеху по производству взрывчатых веществ, не эксплуатировалось более 20 лет, ранее оно было задействовано в производстве октогена, отмечается в сообщении. В здании проводились работы по подготовке к реконструкции. Оборудование было обезврежено и демонтировано. По факту происшествия создана комиссия, проводится расследование в установленном порядке, отмечает пресс-служба предприятия.

Как сообщалось, во вторник при реконструкции одного из цехов Бийского олеумного завода произошел взрыв, после которого были госпитализированы четыре человека. Выбросов вредных веществ в результате взрыва на Бийском олеумном заводе не произошло, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Разрушения конструкции здания не произошло. Выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу не зафиксировано. Опасности для населения нет", - говорится в сообщении.

Бийский олеумный завод - предприятие, выпускающее взрывчатые вещества промышленного и специального назначения, а также занимающееся производством и утилизацией боеприпасов и их составных частей.