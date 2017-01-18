ФАС завела дело в отношении губернатора Самарской области и сотрудников "Газпрома"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении главы Самарской области Николая Меркушкина, группы сотрудников "Газпрома" и министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в рамках подозрений в нарушениях на рынке транспортировки газа в регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. В нем отмечается, что в ФАС поступило обращение "Средневолжской газовой компании" ("СВГК") на действия властей региона и компаний, входящих в группу "Газпром".

ФАС, согласно пресс-релизу, установила, что с 2010 года между ними реализуется соглашение, цель которого - перевод крупных потребителей газа от "СВГК" к газораспределительным сетям компании "Газпром межрегионгаз".

"Кроме того, в 2011 году губернатором Самарской области совместно с "дочкой" "Газпрома" утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем. Стоит отметить, что разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие "Газпрому", но и независимым организациям", - говорится в сообщении ФАС.

"Несмотря на наличие в Самарской области как минимум двух газораспределительных организаций ("СВГК" и "Газпром газораспределение Самара"), такая корректировка схемы была принята без согласования с "СВГК". Антимонопольная служба также выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до министерства энергетики и ЖКХ Самарской области", - сообщается на сайте антимонопольной службы.

Как отмечает ведомство, такие действия представителей власти региона и "Газпрома" могут привести к уходу с рынка "Средневолжской газовой компании". Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля 2017 года.