Ученые опровергли одну из связанных с Тунгусским метеоритом гипотез

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Новосибирские и красноярские ученые опровергли одну из гипотез, связанную с Тунгусским метеоритом.

Установлено, что озеро Чеко, расположенное в 8 км от предполагаемого эпицентра Тунгусской катастрофы 1908 года, не связано с ней, поскольку его возраст составляет не менее 280 лет, сообщает Экспедиционный центр Русского географического общества в СФО.

Гипотезу о том, что озеро Чеко является кратером или следом Тунгусского метеорита, высказали участники итальянской экспедиции, работавшие на озере в 1990-е годы и изучившие форму его дна.

"Данное предположение было опубликовано ими в рецензируемом научном журнале Terra Nova (Gasperini et al., 2007). Однако возраст озера можно оценить по его донным отложениям, чего итальянцы не сделали, по крайней мере, не привели никаких данных об этом в своей статье", - говорится в сообщении.

В июле 2016 года сотрудники Красноярского научного центра взяли керн донных отложений из самой глубокой части озера Чеко.

Их коллеги из Института геологии и минералогии Соболева (Новосибирск) завершили определение возраста озерных отложений современными надежными радиоизотопными методами - по распределению радиоактивных элементов цезия-137 и свинца-210.

"Оказалось, что самая глубокая точка взятых озерных отложений имеет возраст около 280 лет", - говорится в сообщении.

Таким образом, озеро существовало задолго до Тунгусской катастрофы, его происхождение не связано с этим событием.

"Кроме того, в Тунгусском заповеднике есть и еще глубокие, почти круглые озера, которые похожи на озеро Чеко, и, скорее всего, имеют аналогичное геологическое происхождение", - говорится в сообщении.

Образцы донных отложений этого керна в настоящее время анализируются на геохимический состав, наличие различных биохимических индикаторов и т.д.

Космическое тело, названное позже Тунгусским метеоритом, взорвалось в воздухе 30 июня 1908 года в 65 км от поселка Ванавара (Эвенкия). Первая экспедиция по изучению Тунгусского метеорита была организована в 1927 под руководством профессора Леонида Кулика. До настоящего времени ни одна из гипотез, объясняющих все существенные особенности явления, так и не стала общепринятой.