В Кремле прокомментировали слова Савченко о "сдаче" Крыма ради возвращения Донбасса

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Для России вопрос принадлежности Крыма не является предметом для дискуссий, а для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины необходимо, чтобы Киев не отказывался от этих республик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос является абсолютно не дискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", - сказал Песков в среду, отвечая на вопрос журналистов, касающийся заявления Надежды Савченко о том, что ситуацию в Донбассе можно решить не военным путем за столом переговоров, при этом на время отказавшись от притязаний Украины на Крым.

Касаясь влияния России на самопровозглашенные ЛНР и ДНР, Песков заявил: "Россия делает все возможное с тем, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию. Здесь, конечно, в первую очередь нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означают ли слова Пескова о том, что Киев сам отказывается от Донбасса, что Москва будет настаивать на сохранении ДНР и ЛНР, пресс-секретарь президента пояснил, что в данном случае он имел в виду, что Киев отказывается от выплат пенсий, оказания услуг в сфере здравоохранения и не выполняет социальных обязательств перед жителями Донбасса.

"Это и является проблемой в том плане, что это никоим образом не способствует (сохранению - ИФ) этих республик с Киевом, а наоборот", - сказал в связи с этим Песков.

Ранее депутат Верховной рады Украины Савченко в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что ситуацию в Донбассе можно решить лишь невоенным путем за столом переговоров, при этом на время отказавшись от притязаний на Крым.

"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - сказала Надежда Савченко.