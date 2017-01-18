Верховная рада попросила проверить Савченко на предмет госизмены

Претензии касаются ее встречи с главами ДНР и ЛНР

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны в среду решил попросить Генеральную прокуратуру выяснить, есть ли в действиях народного депутата Надежды Савченко, встретившейся в Минске с главами самопровозглашенных республик Донбасса, нарушения закона о борьбе с терроризмом и признаки государственной измены.

"Информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться к Генеральной прокуратуре Украины, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, (народного депутата, члена комитета Ивана Винника - ИФ), заявлениям представителей СБУ... У нас есть действующее законодательство - пусть это идет в рамках действующего законодательства", - предложил глава комитета Сергей Пашинский. Такое предложение не вызвало возражений у членов комитета.

13 декабря 2016 года комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны обратился в Службу безопасности Украины для проверки информации о встрече в Минске члена комитета Савченко с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик Игорем Плотницким и Александром Захарченко.

15 декабря группа народных депутатов из различных фракций Рады, которые, в том числе, являются членами комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подготовила проект постановления об исключении Савченко из состава этого комитета.