Глава Минобрнауки анонсировала яркий научный спор по поводу диссертации Мединского

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ученый-историк, министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила о желании посетить заседание Диссертационного совета в МГУ, где будет рассматриваться вопрос о докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского.

"Это будет научный спор, действительно хороший разговор, и честно говоря, я и сама с удовольствием бы поприсутствовала. Не знаю, смогу ли я это сделать. Потому что мне самой интересно, как он выступит", - сказала О.Васильева журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Я думаю, это будет интересное мероприятие, очень яркое мероприятие, это будет яркий научный исторический спор", - добавила Васильева.

Весной 2016 года участники сетевого сообщества "Диссернет" из числа ученых-историков оспорили докторскую диссертацию Мединского в Высшей аттестационной комиссии. По их оценке, диссертация "не имеет научной ценности". ВАК принял заявление к рассмотрению.

Председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов накануне сообщил "Интерфаксу", что Диссертационный совет при историческом факультете МГУ им. Ломоносова должен рассмотреть вопрос о диссертации министра культуры Владимира Мединского до 1 марта, он же определит дату заседания.