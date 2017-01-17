МГУ получил материалы по диссертации Мединского

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Исторический факультет МГУ имени Ломоносова получил материалы по диссертации министра культуры Владимира Мединского в декабре, они будут рассмотрены в законном порядке, заявил "Интерфаксу" декан факультета профессор Иван Тучков.

"В конце декабря департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки направил некоторые материалы по диссертации Мединского в адрес исторического факультета МГУ. Они будут рассмотрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации", - сказал Тучков "Интерфаксу" во вторник.

Весной 2016 года участники сетевого сообщества "Диссернет" ученые-историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и Иван Бабицкий оспорили научную ценность докторской диссертации министры культуры "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" и подали заявление в Минобрнауки с требованием лишить министра степени. По их мнению, диссертация "не имеет научной ценности". В связи с этим ВАК запустил процедуру рассмотрения диссертационного дела.

В октябре диссертационное дело министра должен был рассматривать диссовет в Уральском федеральном университете, однако заседание не состоялось: во-первых, Мединский не смог приехать в Екатеринбург, а во-вторых, в ВАК заявили, что положенные на рассмотрение дела два месяца истекли. В результате дело главы Минкультуры вернулось в ВАК.

В конце ноября президиум ВАК рассмотрел итоги рекомендации экспертного совета, куда направить в следующий раз на дополнительное заключение диссертацию Мединского. Было решено направить в диссертационный совет МГУ.

"Во-первых, потому что МГУ, наверное, самый авторитетный вуз России. Во-вторых, очевидно, что ученые МГУ достаточно независимы, поскольку это ведущий вуз и они не поддаются ни административному давлению, ни тем более каким-то политическим движениям", - объяснил такое решение председатель ВАК Владимир Филиппов.

Министр Мединский считает, что претензии к его диссертации политизированы и не имеют под собой оснований.