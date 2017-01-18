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Сноуден сможет претендовать на получение российского граджанства

Ранее экс-сотруднику ЦРУ продлили вид на жительство в России

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - У экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в ближайшее время появятся основания для получения российского гражданства, так как ему на три года продлили вид на жительство, заявил "Интерфаксу" адвокат американца Анатолий Кучерена.

"Сразу после новогодних праздников миграционные службы РФ приняли решение продлить вид на жительство Сноудена на три года. Таким образом, у него появятся основания для получения российского гражданства", - сказал Кучерена в среду.

В РоссииСноудену продлили вид на жительство в России еще на два годаЧитать подробнее

На вопрос, собирается ли американец подавать документы на приобретение российского паспорта, Кучерена ответил: "Это будет решать лично Эдвард Сноуден".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти продлили Сноудену вид на жительство еще на два года. Так она прокомментировала неосведомленность о положении дел бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла, сказавшего, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации - выдать США Сноудена.

Эдвард Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, вызвавших международные скандалы. В частности, разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США Сноудену заочно предъявлены обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности.

Сноуден покинул США и обосновался в Гонконге в мае 2013 года. Тогда же он опубликовал информацию о секретных операциях спецслужб США по слежке в интернете и прослушиванию телефонных разговоров в разных странах.

С 23 июня до 1 августа 2013 года Сноуден находился в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". Он не смог вылететь на Кубу из-за того, что его паспорт аннулировали власти США. 1 августа 2013 года Сноуден получил документ о предоставлении ему временного убежища на один год и в тот же день покинул аэропорт.

Экс-сотрудник спецслужб США получил вид на жительство в России на три года 1 августа 2014 года. Сноуден официально имеет работу в РФ, и это по российским законам является основанием для получения вида на жительство.

Теги: Россия, Эдвард Сноуден, Анатолий Кучерена
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